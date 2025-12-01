Fiori italiani | Coldiretti traccia le linee guida del futuro

Tempo di lettura: 3 minuti I fiori italiani sono sempre più green grazie a un impegno delle aziende verso la sostenibilità delle produzioni che incontra le nuove sensibilità ambientali, con l’impiego di materiali a km zero per la terra per sostituire torba e fibra di cocco, il progetto di vasi biocompostabili, l’uso di energie rinnovabili per il riscaldamento delle serre e un attento uso dell’acqua. E’ uno dei messaggi lanciati dal Congresso nazionale del Fiore, organizzato da Coldiretti, Coldiretti Campania e Consulta Florovivaistica a Pompei e Castellammare di Stabia (Napoli) i massimi esperti del settore per condividere conoscenze, innovazioni e visioni future sulla floricoltura italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiori italiani: Coldiretti traccia le linee guida del futuro

