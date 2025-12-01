Fiorentina Vanoli lancia l’allarme A gennaio si cambia tutto | mercato e modulo cosa succederà

2025-12-01 09:16:00 Fermi tutti! Giovanni Zecchi 01 dic 2025, 10:16 Ultimi aggiornamenti: 01 dic 2025, 10:16 Vanoli vorrebbe cambiare modulo, ma la Fiorentina non ha esterni. Rinforzi in arrivo a gennaio? Questa Fiorentina, ultima in classifica e con zero vittorie in 13 partite, non ha più certezze. Per questo motivo Paolo Vanoli si sta aggrappando a qualsiasi cosa possa aiutare la squadra a risalire la china. Sabato ci sarà la sfida fondamentale contro il Sassuolo di Grosso, un appuntamento che la Fiorentina non può assolutamente fallire. Vanoli, però, si è reso conto che questo 3-5-2 non porta da nessuna parte e, per questo motivo, ha in mente un cambio di modulo per provare a dare nuova linfa ai suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com