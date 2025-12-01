Fiorentina Vanoli cambia rotta | il 3-5-2 scricchiola e il mercato di gennaio diventa cruciale

La classifica non ammette interpretazioni: zero vittorie in tredici partite, ultimo posto e una crisi che non sembra più episodica. È con questo bagaglio pesante che la Fiorentina di Paolo Vanoli si prepara alla sfida verità contro il Sassuolo di Grosso, un appuntamento che vale molto più di tre punti. Vale la sopravvivenza sportiva, la fiducia, forse persino il futuro del progetto. Vanoli lo sa. E sa anche che così non si va avanti. Il 3-5-2, costruito in estate con convinzione quasi ideologica, è oggi un vestito che non calza più. La squadra non crea, non accelera e soprattutto non ha gli interpreti per farlo funzionare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Fiorentina, Vanoli cambia rotta: il 3-5-2 scricchiola e il mercato di gennaio diventa cruciale

