Fiorentina Kean | Dzeko ha pronunciato parole che servono Lui è un condottiero Faremo bene

"Siamo un grande gruppo, una grande squadra, un ambiente che ci tiene veramente e questo ti porta solo a fare bene". Lo ha dichiarato l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, a margine del Gran Galà del Calcio Aic L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Kean: “Dzeko ha pronunciato parole che servono. Lui è un condottiero. Faremo bene”

Approfondisci con queste news

#Fiorentina deludente, ma anche la sfortuna si fa grande Il dato su #Kean è clamoroso Ma il mattone messo ieri è importante ? Matteo Bardelli - facebook.com Vai su Facebook

Sarebbe davvero clamoroso bmbr.cc/am5dq6n #Calciomercato #Fiorentina #Kean Vai su X

Fiorentina: Kean, abbiamo fiducia in Vanoli e lo seguiamo - "Siamo un grande gruppo, una grande squadra, un ambiente che ci tiene veramente e questo ti porta solo a fare bene. Lo riporta ansa.it

Crisi Fiorentina, Kean l’ottimista: “Momento complicato, ma ne usciremo” - Speriamo di dare un ottimo contributo alla Fiorentina e andare ai Mondiali con la Nazionale". Da lanazione.it

Dzeko può pagare caro il discorso ai tifosi della Fiorentina col megafono: scatta l’articolo 25 - Edin Dzeko rischia di essere punito con una "squalifica per una o più giornate di gara" per quello che ha fatto al termine della partita persa ... Secondo fanpage.it

Fiorentina, contro l’Atalanta arriva la settima sconfitta. Dzeko affronta la Curva Fiesole al termine della partita: tensioni alte, ma la squadra cerca la svolta - Dzeko, con Ranieri e Mandragora, affronta la Curva Fiesole a fine partita La settima sconfitta in campionato della Fiorentina, ... calcionews24.com scrive

Fiorentina, duro sfogo di Dzeko: “Facciamo schifo! Ai tifosi dico…” - Dopo il ko in Conference League, l'attaccante della Fiorentina Dzeko si è sfogato e ha attaccato i tifosi: le sue parole! Scrive fantamaster.it

Fiorentina ancora ko, Dzeko parla col megafono ai tifosi. VIDEO - Dopo lo sfogo post sconfitta con l'Aek Atene in Conference League, Edin Dzeko è andato faccia a faccia coi tifosi della Fiorentina al termine del ko di Bergamo con l'Atalanta. Secondo sport.sky.it