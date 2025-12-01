Fino alla fine del mondo | torna al cinema in versione restaurata la Director' s Cut del film di Wim Wenders
Un altro grande film del regista tedesco torna nelle sale italiane in versione 4K grazie a CG Entertainment. Guarda il nuovo trailer di Fino alla fine del mondo in versione Director's Cut. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Team radio Verstappen-Lambiase del post gara. Lambiase: “Lotteremo fino alla fine. Fantastico”. Verstappen: “Ragazzi, ottimo lavoro con la strategia. È stato fantastico. Continuiamo così. È stata una gara davvero bella. Ve la siete meritata. Ottimo lavoro”. #Me - facebook.com Vai su Facebook
Jonathan #David va sempre di più verso la permanenza, almeno fino a fine stagione, poi si vedrà”. [ @FabrizioRomano] Vai su X
Il Director’s Cut di Fino alla fine del mondo torna al cinema - Fino alla fine del mondo di Wim Wenders torna al cinema dal 9 dicembre come Directors' Cut in 4k, per la durata di 4 ore ... Da sentieriselvaggi.it