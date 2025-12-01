Finalmente ti posso mostrare una cosa Veronica Peparini senza parole davanti a Andreas Muller

Per molti appassionati di danza e televisione il nome di Andreas Muller richiama immediatamente i momenti più intensi di Amici, il programma che lo ha visto prima emergere come giovane talento e poi tornare sul palco in qualità di professionista. È lì che il ballerino ha costruito parte della sua identità artistica e personale, e sempre lì ha incontrato Veronica Paparini, oggi sua moglie e madre delle loro figlie, Ginevra e Penelope. Una storia cresciuta tra coreografie, studio e un legame che, passo dopo passo, si è radicato nella vita quotidiana della coppia. Negli ultimi mesi Muller aveva lasciato intuire ai suoi follower un cambiamento importante, accompagnato da un desiderio coltivato a lungo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it