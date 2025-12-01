Finalmente raccogliamo quanto abbiamo seminato
Soddisfatto il tecnico dell’ Atletico Ascoli, Simone Seccardini: "Sorridiamo volentieri a questa vittoria - ha dichiarato -. Finalmente si raccoglie quello che seminiamo durante la settimana. Ci sono stati periodi in cui abbiamo seminato tanto e potevamo raccogliere prima punti importanti, e anche oggi abbiamo rischiato in alcune situazioni di compromettere tutto. Poi siamo stati bravi e intelligenti, cinici e maturi. Non ci hanno concesso un rigore netto su Forgione e forse ce ne era un altro su Belloni. Giocare contro la Vigor di Mister Clementi è sempre bello perché si gioca a viso aperto, non ci si risparmia né nei duelli individuali né nelle strategie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
