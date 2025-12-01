Finale thrilling con Max il fenomeno Mondiale tutto rinviato ad Abu Dhabi
Quattro anni fa ad Abu Dhabi, in una tumultuosa volata contro Lewis Hamilton, iniziava il regno iridato di Max Verstappen. Era il 2021. Adesso siamo nel 2025 e potrebbe accadere ancora. Clamorosamente, l’olandese torna ad Abu Dhabi per siglare una incredibile cinquina. Se vince e Lando Norris non sale sul podio, come accaduto ieri in Qatar, il titolo è suo. Dietro l’angolo è in arrivo un week end pazzesco. E se pensiamo che la McLaren ha dominato in lungo e in largo la stagione, beh, ci siamo già capiti. L’incubo. I Papaya sono precipitati all’improvviso nel buco nero della depressione. Zak Brown, il capo supremo, dopo la gara ha chiesto scusa a Piastri per l’errore strategico commesso dal muretto: se l’australiano fosse stato chiamato ai box per il cambio gomme assieme a Verstappen, avrebbe vinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
