Quattro anni fa ad Abu Dhabi, in una tumultuosa volata contro Lewis Hamilton, iniziava il regno iridato di Max Verstappen. Era il 2021. Adesso siamo nel 2025 e potrebbe accadere ancora. Clamorosamente, l’olandese torna ad Abu Dhabi per siglare una incredibile cinquina. Se vince e Lando Norris non sale sul podio, come accaduto ieri in Qatar, il titolo è suo. Dietro l’angolo è in arrivo un week end pazzesco. E se pensiamo che la McLaren ha dominato in lungo e in largo la stagione, beh, ci siamo già capiti. L’incubo. I Papaya sono precipitati all’improvviso nel buco nero della depressione. Zak Brown, il capo supremo, dopo la gara ha chiesto scusa a Piastri per l’errore strategico commesso dal muretto: se l’australiano fosse stato chiamato ai box per il cambio gomme assieme a Verstappen, avrebbe vinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Finale thrilling con Max il fenomeno. Mondiale, tutto rinviato ad Abu Dhabi