Finale di X Factor 2025 a Napoli pronto il palco in piazza del Plebiscito | il piano traffico

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronto il palco in piazza del Plebiscito a Napoli per la Finale di X Factor 2025: l'ordinanza del Comune con il piano traffico. Mercoledì giudici e finalisti già in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

finale x factor 2025Finale di X Factor 2025 a Napoli, pronto il palco in piazza del Plebiscito: il piano traffico - Pronto il palco in piazza del Plebiscito a Napoli per la Finale di X Factor 2025: l'ordinanza del Comune con il piano traffico ... Si legge su fanpage.it

finale x factor 2025Che cosa è successo a “X Factor 2025”?: Ecco chi sono i finalisti! - Conosciamo da vicino quali sono i concorrenti che vanno alla finale di Napoli! Secondo alfemminile.com

finale x factor 2025X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i finalisti - X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i quattro finalisti. Secondo superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Finale X Factor 2025