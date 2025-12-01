Finale di stagione thriller in Formula 1 minacce di morte a Kimi Antonelli

Dal Mondiale completamente riaperto ad una gara dalla fine della stagione, alle minacce social a Kimi Antonelli per il sorpasso subito da Lando Norris nel finale di gara. Il Gran Premio di Formula 1 del Qatar rischia di passare alla storia del Circus per il grave errore di strategia della McLaren che ha spalancato la strada verso la vittoria di Max Verstappen che in nove Gp è riuscito a ridurre il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Finale di stagione thriller in Formula 1, minacce di morte a Kimi Antonelli

Argomenti simili trattati di recente

TIME ATTACK SICILIA – FINALE DI STAGIONE Preparati all’ultima imperdibile sfida dell’anno 6 e 7 Dicembre 2025 Autodromo Valle dei Templi - Racaalmuto Non mancare all’appuntamento che chiude un anno di emozioni incredibili Chi co - facebook.com Vai su Facebook

Stagione finale per #VitaDaCarlo. Carlo Verdone torna con una stagione finale ricca di sorprese e risate in compagnia di tantissime guest star! Scoprila subito con # su Paramount+.? Attiva ora la tua offerta: tim.social/timvision_para… Vai su X

Finale di stagione thriller in Formula 1, minacce di morte a Kimi Antonelli - Dal Mondiale completamente riaperto ad una gara dalla fine della stagione, alle minacce social a Kimi Antonelli per il sorpasso subito da Lando Norris nel ... Segnala gazzettadelsud.it

Formula 1, Max Verstappen aizza gli animi: 'Piastri? Lo avessero detto a me li avrei...' - Max Verstappen aizza gli animi in casa McLaren in vista della penultima tappa del mondiale di Formula 1 2025: le sue parole su Piastri sono 'taglienti'. Secondo auto.everyeye.it

F1 finale thrilling,Verstappen -12 da Norris con un solo Gp - Mondiale di Formula 1 completamente riaperto a un Gran Premio della fine della stagione di F1, ad Abu Dhabi la prossima settimana. ansa.it scrive