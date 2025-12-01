Filosa Bene Merz sulle norme dell’Unione Europea abbiamo una grande opportunità per ripensare le regole

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore il sostegno del governo tedesco alle revisioni delle normative europee. Esso si basa sul pacchetto di proposte dell’ACEA, tutte urgentemente necessarie per riportare l’industria automobilistica europea alla crescita. Questo pacchetto include nuovi obiettivi per i veicoli commerciali leggeri (LCV), un quadro normativo per le auto di piccole dimensioni e misure per accelerare il rinnovo del parco auto. Ora abbiamo una grande opportunità per ripensare le regole e conciliare i tre obiettivi chiave dell’Europa: decarbonizzazione, resilienza industriale che protegga i posti di lavoro e l’autonomia strategica, e accessibilità economica”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

