Filmlovers | in anteprima esclusiva il poster del film omaggio al cinema di Arnaud Desplechin con Mathieu Almaric
Un amore che dura da 130 anni, come il cinema. In uscita in sala dal 28 dicembre per Academy Two il film omaggio alla settima arte di Arnaud Desplechin con Mathieu Almaric in occasione dell'anniversario della prima proiezione pubblica dei fratelli Lumiere. In anteprima esclusiva il poster. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Filmlovers: in anteprima esclusiva il poster del film omaggio al cinema di Arnaud Desplechin con Mathieu Almaric - In uscita in sala dal 28 dicembre per Academy Two il film omaggio alla settima arte di Arnaud Desplechin con Mathieu Almaric in occasione dell'anniversar ... Lo riporta comingsoon.it