Nuove iniziative nel mondo di Sonic: sviluppi sul quarto film e progetti futuri. Il panorama della saga di Sonic si arricchisce di novità che coinvolgono sia l’imminente uscita di un nuovo capitolo cinematografico che l’annuncio di progetti collegati all’universo del celebre porcospino blu. Mentre si continua a lavorare sulla produzione del quarto film, la casa di produzione ha già pianificato un nuovo progetto dal forte impatto narrativo, destinato a espandere ulteriormente il franchise. Questo articolo analizza le ultime notizie e i dettagli riguardanti le future uscite e le strategie di sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film spin-off di sonic the hedgehog in uscita nel 2028

