film in uscita prossimamente al cinema

Dai suoi albori, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la sala cinematografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Ancora adesso è così: nonostante alcune fase di crisi e l’avvento dei nuovi media e, soprattutto, della piattaforme streaming, il cinema rimane innanzitutto un’esperienza da vivere immergendosi nel buio della sala, la quale rimane il fulcro di ciò che, non a caso, è ancora adesso definito il grande schermo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

