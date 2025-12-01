Film di dragon ball da vedere e da evitare per i fan

Da oltre quarant'anni, il franchise di Dragon Ball si distingue per aver prodotto un vasto numero di film, arrivando alla cifra di 24 uscite in sala. Questa presenza cinematografica rappresenta una delle più ampie nel panorama delle serie anime di successo, consolidando la popolarità globale del brand. La produzione di film si è svolta parallelamente alla trasmissione di Dragon Ball e Dragon Ball Z, due delle serie più iconiche del franchise, mentre il manga originale di Akira Toriyama continuava a essere scritto. Per evitare che la trama si affrettasse, sono stati inseriti film originali e episodi filler, nonché storie collaterali che hanno arricchito l'universo narrativo.

