Fervida attesa per Five Nights at Freddy’s 2 che ci riporta nell’incubo degli animatronic e per Avatar: fuoco e cenere terzo capitolo della nota saga. Un viaggio all’interno di un mondo fantastico.. Dicembre si prospetta un mese ricco di emozioni al cinema, con un mix di generi che spazia dall’horror all’avventura, passando per il thriller e la fantascienza. Ecco una panoramica dei film più attesi che vedremo sul grande schermo nelle prossime settimane. Gli appassionati del genere horror non possono perdersi Five Nights at Freddy’s 2, nuovo capitolo dell’adattamento cinematografico dell’omonima saga videoludica che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Film al cinema dicembre 2025: tutte le uscite da vedere