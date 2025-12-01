Figli sottratti? I giornali cattolici pensano all' educazione sessuale
La maggioranza degli italiani sta con i Trevallion, i cui figli sono stati strappati al bosco e al padre, ma i media cattolici o sono tiepidi o difendono i giudici. «Avvenire», il quotidiano dei vescovi, preferisce promuovere l’educazione affettiva nelle scuole. Secondo il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per La Stampa, la metà degli italiani solidarizza con la famiglia del bosco. Il 44% degli interpellati nella rilevazione sostiene che i giudici del Tribunale dei minori dell’Aquila siano intervenuti andando oltre i limiti, il 49,8% ritiene che sia stato un errore allontanare i figli dal padre e il 49,7% pensa che i genitori debbano essere parzialmente liberi di scegliere uno stile di vita alternativo per i figli. 🔗 Leggi su Laverita.info
"Non è vero che abbiamo rifiutato gli aiuti". Smentiscono così Nathan e Catherine, i genitori che vivono nel bosco a cui sono stati sottratti i figli, la versione di istituzioni e privati che avevano raccontato la loro opposizione a soluzioni abitative differenti. - facebook.com Vai su Facebook
Intanto a @Ariachetira l'esimio Crepet (tra parentesi, complimenti, alla sua destra dall'alto in basso opere di Capogrossi, Perilli e Calder) se non ho capito male ha detto che se un padre è contrario alla vaccinazione i figli gli vanno sottratti... Vai su X