FIFA vuole ampliare il VAR su corner e doppi gialli | come può cambiare il regolamento dopo i Mondiali

La FIFA valuta interventi video su corner, secondi gialli e rigori, chiedendo una deroga speciale per testarli. L’IFAB discuterà a gennaio, mentre l’UEFA resta contraria a un ampliamento che potrebbe aumentare le interruzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

