Fiera Verona studenti in protesta contro Valditara e stand dell' Esercito durante iniziativa Job&Orienta | Meno armi più ospedali e scuole - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al padiglione 11 della Fiera Verona, quando era in corso l'iniziativa di orientamento post scolastico, alcuni studenti hanno protestato alzando voci e uno striscione contro il ministro dell'Istruzione e la presenza di uno stand dell'Esercito "Meno armi, più ospedali, più case, più scuole": qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fiera verona studenti in protesta contro valditara e stand dell esercito durante iniziativa jobamporienta meno armi pi249 ospedali e scuole video

© Ilgiornaleditalia.it - Fiera Verona, studenti in protesta contro Valditara e stand dell'Esercito durante iniziativa Job&Orienta: "Meno armi, più ospedali e scuole" - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

fiera verona studenti protestaVerona, all’orientamento post scolastico c’è anche lo stand coi mezzi dell’Esercito. Gli studenti contestano Valditara - Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara se ne è già andato dai padiglioni di Job&Orienta, la manifestazione di orientamento post scolastico che ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Protesta dei giostrai, rimasti fuori dalla Fiera di Santa Caterina - Davanti al Comune di Udine, la protesta dei lavoratori dello spettacolo viaggiante. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fiera Verona Studenti Protesta