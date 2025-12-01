Fiamma olimpica a Viterbo | Al Sacrario il villaggio con il braciere degli sponsor internazionali

Viterbo si prepara a vivere una giornata storica. Domenica 7 dicembre la città dei papi ospiterà la prima tappa ufficiale del viaggio della fiamma olimpica che, accesa a Olimpia, raggiungerà Milano-Cortina in occasione dei Giochi invernali 2026.La torcia partirà da Roma alle 7 del mattino, e alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

