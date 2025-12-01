Festival Sanremo 2026 ecco il cast al completo con tutti i cantanti Big | da Arisa a Brancale a Gassmann da Nigiotti a Levante a D' amico
Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2026 dal 24 al 28 febbraio Carlo Conti ha svelato il cast con i nomi di tutti i cantanti Big che concorreranno al Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Raf, da Patty Pravo a Ermal Meta, da Arisa a Levan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
