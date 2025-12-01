Feste di Natale inaugurati il villaggio e la pista di pattinaggio più lunga d' Europa FOTO

Firenzetoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si accendono le luci su Florence Ice, il nuovo villaggio di Natale che trasforma il giardino della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, in un luogo incantato dove la magia delle festività incontra il divertimento per tutta la famiglia. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

