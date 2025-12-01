Festa per i 140 anni del Resto del Carlino a Ferrara | sfoglia lo speciale

Ferrara, 1 dicembre 2025 – Al Ridotto del Teatro comunale di Ferrara un pomeriggio dedicato alla storia della città attraverso le pagine de il Resto del Carlino e i grandi protagonisti che hanno dato (e continuano a dare) lustro a Ferrara e a tutta la sua provincia. A fare gli onori di casa, oggi dalle 18, la direzione del nostro giornale e, nell’occasione, viene mandato in onda un video che ripercorre tutti e 140 anni dello storico quotidiano. Sfoglia lo speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 140 anni del Resto del Carlino a Ferrara: sfoglia lo speciale

