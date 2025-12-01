ferrovie ritardi fino a 150minuti per verifiche tecniche sulla roma firenze ecco i treni coinvolti

Firenze, 1 dicembre 2025 – Dalle 19.30, la circolazione ferroviaria è «fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte». Lo si legge sul sito di TrenItalia. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma Tiburtina e Orte e «possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti». I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire limitazioni di percorso secondo il seguente programma. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:00) • FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) - Salerno (21:38) • FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Gorizia Centrale (23:28) • FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50) • FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Milano Centrale (22:00) • FA 8852 Roma Termini (17:25) - Ravenna (22:12) • FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) - Napoli Centrale (21:48) • FR 9653 Milano Centrale (18:00) - Salerno (23:22) • FR 9560 Roma Termini (19:11) - Milano Centrale (22:50) • FR 9328 Roma Termini (19:25) - Mantova (23:03) • IC 598 Roma Termini (18:15) - Firenze Santa Maria Novella (22:00). 🔗 Leggi su Lanazione.it

