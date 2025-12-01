La stagione di F1 si avvia alla conclusione e in vista dell’ ultimo appuntamento del Mondiale 2025 c’è ancora incertezza su chi vincerà il titolo iridato, visto quanto sta facendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull), distanziato di 12 lunghezze dal britannico Lando Norris (McLaren). Di sicuro c’è che la Ferrari sia fuori dai giochi e non possa ambire neanche alle prime tre posizioni del campionato costruttori. In Qatar è andata in scena l’ormai abituale versione dimessa della Rossa, coi piloti incolpevoli di tale disastro. Ottavo e dodicesimo al traguardo di Lusail il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton, frutto di un time-attack in cui per la terza volta consecutiva Lewis non ha superato il taglio della Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferrari nel caos: SF-25 disastrosa e comunicazione contraddittoria. Leclerc ed Hamilton incolpevoli