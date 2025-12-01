Ferrara patrimonio dell’Unesco Luca Ward interpreta l’Ariosto L’anniversario come una poesia
Ferrara celebra i 30 anni del riconoscimento Unesco con un video dedicato alla città del Rinascimento e un ricco programma di eventi. Luca Ward legge l’Orlando Furioso, via Mazzini si illumina con i versi dell’Ariosto e attesa per il concerto di Branduardi. Ferrara celebra il trentesimo anniversario del riconoscimento Unesco con un programma di eventi che uniscono cultura, arte, storia e valorizzazione del territorio. Era infatti il 9 dicembre 1995 quando Ferrara entrò a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale tutelato dall’Unesco ’Città del Rinascimento’. Il ricco calendario di iniziative è stato presento al Cinema Apollo, con interventi dell’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e dell’assessore al Turismo Matteo Fornasini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
