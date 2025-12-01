Ferrara e il suo Carlino Un rapporto lungo 140 anni tra cronaca persone e progetti

Bendin Quello tra Ferrara e "il Carlino", come viene chiamato da tutti il nostro giornale, è un rapporto antico, che affonda le radici nelle mitiche origini del quotidiano. Sì, perché dopo l’esaltante esperienza dei fondatori che, il 21 marzo 1885, fecero stampare il primo numero in formato ’notarile’ (19x29 centimetri) nella tipografia Azzoguidi di Bologna, pochi mesi dopo sarà l’avvocato ferrarese Amilcare Zamorani (esponente di una delle famiglie ebraiche più antiche della nostra città) e rilevare le quote della società, a risollevarne i conti e, divenutone direttore, a rilanciare la testata trasformandola, in pochi anni, nel più importante giornale di Bologna e dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferrara e il "suo Carlino". Un rapporto lungo 140 anni tra cronaca, persone e progetti

