Fermato in auto e trovato con cocaina | arrestato un 22enne

Ascoli, 1 dicembre 2025 – La Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto ha arrestato sabato scorso un 22enne albanese residente a Spinetoli, trovato in possesso di cocaina durante un controllo su strada a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno). Alla guida di una Toyota Auris, l’uomo ha mostrato nervosismo al momento della richiesta dei documenti; dalle verifiche è risultato avere precedenti per spaccio. Nonostante abbia negato di avere droga con sé, gli agenti hanno notato un involucro nel vano di uno sportello: all’interno c’erano 15 dosi di cocaina, per un totale di circa 8 grammi. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati due telefoni cellulari e 300 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermato in auto e trovato con cocaina: arrestato un 22enne

