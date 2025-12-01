Fermate Interbus insicure | sindacato denuncia ritardi mancate autorizzazioni e pericoli per passeggeri
Situazione critica per le nuove fermate Interbus nei territori di Savoca, Santa Teresa di Riva e Casalvecchio Siculo, lungo le strade SP18, SP23 e la SS114 Orientale Sicula. Secondo il sindacato Faisa Cisal, le strutture sono state installate non solo in ritardo rispetto all’avvio dei nuovi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
MODIFICA PERCORSO E FERMATE AUTOBUS PER LAVORI IN VIA LOCATELLI Avvisiamo gli utenti che, a seguito di un sopralluogo con gli organi di competenza, l'Agenzia dei Trasporti di Bergamo ha previsto alcune modifiche temporanee al percorso d - facebook.com Vai su Facebook