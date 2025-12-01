Fermana allungo in vetta Il Montefano a testa alta

Fermana 2 Montefano 1 FERMANA (4-2-3-1): Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez (22’ st Morelli), Frinconi (46’ st Bartolocci); Lischi, Nunzi; Dicembre (1’ st Saviano), Cicarevic (28’ st Petronelli), Guti (22’ st Carmona); Fofi. All. Gentilini. MONTEFANO (4-3-2-1): Talozzi; Rosolani, Martedì (40’ st Angelucci), Galeotti, Bernardi; Straccio (15’ st Rombini), Bambozzi (12’ st Camilloni), Fossi (15’ st Magini); Nardacchione, Castignani (33’ st Bonacci), Stampella. All. Bilò. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Reti: 4’ Guti, 35’ Fofi, 25’ st Magini. Note: spettatori 250. Ammoniti Dicembre, Rodriguez, Kieling. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, allungo in vetta. Il Montefano a testa alta

