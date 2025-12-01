Ferie 2026 il calendario perfetto per chi vive a Roma o Milano e vuole partire più spesso spendendo meno!
Vivi a Roma o a Milano e già sei con il calendario in mano per progettare le ferie per il 2026, spendendo meno sia in numero di giorni di ferie che economicamente, dato che diverse festività andranno a toccare giorni che altrove non sono festivi e che, dunque, permettono di viaggiare a costi decisamente più bassi. Ma come fare a permettersi, nell’anno che sta per arrivare, dei lunghi periodi di ferie utilizzando un numero minimo di giorni di permesso retribuito? E quali sono le date da segnare sul calendario? LEGGI ANCHE: La Grecia che trasformò Roma: ai Musei Capitolini un viaggio immersivo tra capolavori e storie di potere Ferie 2026: il calendario delle festività e dei ponti da sfruttare. 🔗 Leggi su Funweek.it
