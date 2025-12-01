Fenimprese | oltre 150 imprenditori a confronto a Dubai made in Italy strategico
(Adnkronos) – Oltre 150 imprenditori italiani operativi negli Emirati Arabi Uniti hanno preso parte a 'L’evento degli italiani a Dubai', l’appuntamento organizzato da FenImprese Dubai con l’obiettivo di celebrare il valore, la crescita e la visione strategica dell’imprenditoria italiana all’interno di uno dei mercati più dinamici e competitivi del mondo. La serata, ospitata nella cornice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
