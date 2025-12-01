Femminicidio Daniela Gaiani nuovi accertamenti per il marito | Il cellulare spento alle 23 lui era altrove

Nel processo al marito di Daniela Gaiani, la donna trovata morta in casa nel settembre del 2021, sono stati richiesti nuovi accertamenti sui cellulari dei due. Il telefono della vittima, infatti, sarebbe stato spento alle 23, quando il marito 63enne accusato del delitto era altrove. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Daniela Morfino. . #25NovembreTuttiIGiorni Oggi il Parlamento introduce nel Codice Penale il reato di "femminicidio". È una svolta culturale prima ancora che giuridica, ma resta un punto di partenza. Ascoltate il mio intervento in aula - facebook.com Vai su Facebook

