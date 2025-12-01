Fellegara e Gattatico sono campioni d’inverno

Boma Fellegara e Gattatico si laureano campioni d’inverno in Seconda categoria, mentre la Rubierese conserva l’imbattibilità all’ultimo respiro. La conclusione al sette del mediano Kuci firma blitz e primato degli scandianesi che esultano a Cella contro gli Original Celtic Bhoys, vanificano i blitz delle inseguitrici Atletic Progetto Montagna e Vetto. I bismantovini esultano in rimonta nella ripresa sull’MT 1960 grazie ad un double di Kessabi e a un acuto di Tchoudjeu. Avvio sprint per il Vetto che segna già 3 volte nei primi 7’ a Borzano grazie alla deviazione su corner del centrale Grisanti e alle combinazioni sfruttate dalla coppia Minelli-Ruffini; per i locali accorcia nella ripresa il centravanti Farris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

