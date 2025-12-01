FC 26 SBC Flashback | Jules Koundé 88 OVR – Difensore Versatile e Robusto
È disponibile la SBC per sbloccare Jules Koundé Flashback (88 OVR). Questa carta celebra un momento chiave della sua carriera, offrendo un difensore centrale (CB) o terzino destro (RB) estremamente robusto, veloce e con statistiche difensive eccezionali. Costo Stimato: Estremamente Alto (richiede 85×2, 86×3 TOTW, 87×3 TOTW OVR).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Flashback Jules Koundé 88 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 88 OVR RB, CB, RM 4 3 Esterno, Regista difensivo DIF 88, FIS 86, VEL 85 Le 8 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Approfondisci con queste news
Flashback info - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Flashback: Viktor Gyökeres (87 OVR) – Punta di Potenza 5 Stelle Piede Debole! - È disponibile la SBC Flashback di Viktor Gyökeres (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. Scrive imiglioridififa.com
FC 26 SBC Flashback: Ángel Di María (87 OVR) – Il Mago 5 Stelle Abilità! - È disponibile la SBC Flashback di Ángel Di María (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. Segnala imiglioridififa.com
FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio (anche da Web App) - Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti ... Lo riporta atomheartmagazine.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. Come scrive everyeye.it