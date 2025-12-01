FC 26 SBC Flashback | Jules Koundé 88 OVR – Difensore Versatile e Robusto

È disponibile la SBC per sbloccare Jules Koundé Flashback (88 OVR). Questa carta celebra un momento chiave della sua carriera, offrendo un difensore centrale (CB) o terzino destro (RB) estremamente robusto, veloce e con statistiche difensive eccezionali. Costo Stimato: Estremamente Alto (richiede 85×2, 86×3 TOTW, 87×3 TOTW OVR).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Flashback Jules Koundé 88 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 88 OVR RB, CB, RM 4 3 Esterno, Regista difensivo DIF 88, FIS 86, VEL 85 Le 8 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

