FC 26 Obiettivo Live | Masterclass squadre FC Pro – Pacchetti 80+ Facili!

È disponibile l’obiettivo LiveMasterclass squadre FC Pro”, un obiettivo a lungo termine progettato per premiare i giocatori che supportano (o semplicemente utilizzano) gli stemmi delle squadre che partecipano al circuito FC Pro. Durata: Estremamente lunga (Quasi 300 giorni).. Obiettivo: Vincere 2 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team utilizzando ciascuno dei 13 stemmi delle squadre FC Pro.. Premi Totali: 13 Pacchetti 80+ singoli + 1 Pacchetto 5x 80+ finale.. Il Premio Finale (Completamento Totale). Completando tutte e 13 le sfide, riceverai il premio finale: 1x Pacchetto 5 Giocatori Oro Rari 80+ (Non scambiabile). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

