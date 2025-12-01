FC 26 Obiettivo Live | Masterclass squadre FC Pro – Pacchetti 80+ Facili!
È disponibile l’obiettivo Live “Masterclass squadre FC Pro”, un obiettivo a lungo termine progettato per premiare i giocatori che supportano (o semplicemente utilizzano) gli stemmi delle squadre che partecipano al circuito FC Pro. Durata: Estremamente lunga (Quasi 300 giorni).. Obiettivo: Vincere 2 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team utilizzando ciascuno dei 13 stemmi delle squadre FC Pro.. Premi Totali: 13 Pacchetti 80+ singoli + 1 Pacchetto 5x 80+ finale.. Il Premio Finale (Completamento Totale). Completando tutte e 13 le sfide, riceverai il premio finale: 1x Pacchetto 5 Giocatori Oro Rari 80+ (Non scambiabile). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Scopri altri approfondimenti
Docenti di Obiettivo Orchestra Ultima novità del nuovo anno, Daniele Palma, timpanista del Teatro Regio Torino e della Filarmonica TRT sarà docente della nuova classe di timpani di Obiettivo Orchestra! #masterclass #orchestra #obiettivorchestra #audizi - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Live: BF: Tuono: Josha Vagnoman (85 OVR) – Terzino Tedesco Veloce - È disponibile l'obiettivo Live "BF: Tuono: Josha Vagnoman", che premia i giocatori con il terzino destro tedesco del VFB Stuttgart, con statistiche ... Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Live: Coppa EVO Stagione 3 – 6 Consumabili EVO Gratuiti! - È disponibile l'obiettivo Live "Coppa EVO Stagione 3", che premia i giocatori per la partecipazione all'evento con una quantità incredibile di consumabili ... Da imiglioridififa.com