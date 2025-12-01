Fbi star alana de la garza spiega il ruolo di isobel
evoluzione del personaggio di isobel in FBI: una promozione significativa. Il personaggio di Isobel nel serial FBI si trova in una fase cruciale della sua carriera, con un’importante svolta che inciderà sul suo futuro e sulla direzione del team. Questa evoluzione viene dettagliata attraverso un nuovo episodio che evidenzia la sua progressione verso ruoli di maggiore responsabilità e il dibattito interno riguardo alla scelta del sostituto ideale. la nuova posizione di isobel e il percorso verso la promozione. l’assegnazione al ruolo di ADIC. Nel episodio intitolato Fadeaway, trasmesso il 1° dicembre, Isobel si prepara a lasciare il suo attuale incarico per assumere la posizione di assistente direttore in carica (ADIC). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
