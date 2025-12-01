"Cosmari è in crisi per responsabilità dell’attuale gestione, la Tari è destinata a crescere e i cittadini sono penalizzati". Leonardo Catena, consigliere regionale del Pd, risponde a muso duro al Cosmari. "Inaccettabili e fuori luogo le dichiarazioni del presidente di Cosmari Paolo Gattafoni, che interviene con toni politici impropri mentre l’azienda è in una fase di grave difficoltà finanziaria e gestionale. Dovrebbe garantire una guida competente, non sostituirsi al silenzio dei sindaci di destra, che rinviando le decisioni contribuiscono all’aumento della Tari, che in provincia registra gli incrementi più elevati di tutta la regione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fatture non emesse: che c’è di vero?"