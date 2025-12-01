Fasano-Barletta finisce in parità biancazzurri riagganciano la vetta della classifica

Brindisireport.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Il Fasano manca l’appuntamento con la vittoria, nonostante un’ottima prestazione, ma riaggancia la vetta della classifica dopo lo 0-0 del “Vito Curlo” contro il Barletta nel match valido per il 14° turno della Serie D-Girone H.  Parte fortissimo la compagine biancazzurra, che assedia in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

fasano barletta finisce parit224Super Figliola, Barletta a reti bianche con il Fasano - match del "Curlo" a brillare è il portiere biancorosso che para tutto e consente ai biancorossi di portare a casa u ... Secondo barlettaviva.it

Cerca Video su questo argomento: Fasano Barletta Finisce Parit224