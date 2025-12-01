Fasano-Barletta finisce in parità biancazzurri riagganciano la vetta della classifica
FASANO - Il Fasano manca l’appuntamento con la vittoria, nonostante un’ottima prestazione, ma riaggancia la vetta della classifica dopo lo 0-0 del “Vito Curlo” contro il Barletta nel match valido per il 14° turno della Serie D-Girone H. Parte fortissimo la compagine biancazzurra, che assedia in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
