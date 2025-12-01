Farmaceutica dipendenti BeOne Medicines con la Cri per aiutare le persone in povertà

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - I dipendenti di BeOne Medicines Italia hanno partecipato a una nuova iniziativa di volontariato d'impresa realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. I lavoratori dell'azienda hanno affiancato volontarie e volontari dell'associazione nella preparazione di confezioni alimentari destinate a persone e famiglie che vivono in condizioni di fragilità economica. Saranno poi i Comitati Area metropolitana di Roma Capitale e Milano della Cri a procedere con la distribuzione degli alimenti ai più bisognosi. L'iniziativa - riporta una nota - conferma l'impegno della società farmaceutica in progetti di solidarietà e attività concrete a supporto della comunità in cui opera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

farmaceutica dipendenti beone medicines con la cri per aiutare le persone in povert224

© Iltempo.it - Farmaceutica, dipendenti BeOne Medicines con la Cri per aiutare le persone in povertà

Scopri altri approfondimenti

Farmaceutica, BeiGene cambia nome in BeOne Medicines - La farmaceutica oncologica globale BeiGene Ltd ha annunciato l'intenzione di cambiare il suo nome in BeOne Medicines Ltd, confermando il proprio impegno nello sviluppare farmaci innovativi che possano ... repubblica.it scrive

BeOne Medicines (ex BeiGene Ltd) annuncia il cambio di nome e la ridomiciliazione in Svizzera - e la ridomiciliazione in Svizzera, a seguito dell’approvazione degli azionisti avvenuta il 28 ... Da repubblica.it

Farmaceutica, BeiGene rivela sua proposta di cambiare nome in BeOne Medicines - La farmaceutica oncologica globale BeiGene Ltd ha annunciato oggi l'intenzione di cambiare il suo nome in BeOne Medicines Ltd, confermando il proprio impegno nello ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Farmaceutica Dipendenti Beone Medicines