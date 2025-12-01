Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - I dipendenti di BeOne Medicines Italia hanno partecipato a una nuova iniziativa di volontariato d'impresa realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. I lavoratori dell'azienda hanno affiancato volontarie e volontari dell'associazione nella preparazione di confezioni alimentari destinate a persone e famiglie che vivono in condizioni di fragilità economica. Saranno poi i Comitati Area metropolitana di Roma Capitale e Milano della Cri a procedere con la distribuzione degli alimenti ai più bisognosi. L'iniziativa - riporta una nota - conferma l'impegno della società farmaceutica in progetti di solidarietà e attività concrete a supporto della comunità in cui opera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, dipendenti BeOne Medicines con la Cri per aiutare le persone in povertà