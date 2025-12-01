Fantastico Prato | i tifosi possono sognare
Prato 3 Foligno 1 Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Boccardi, Polvani, D’Orsi; Cela (dal 93’ Zanon), Lattarulo, Cesari (dal 64’ Limberti); Rinaldini (dal 73’ Andreoli); Verde (dall’84’ Mencagli), Rossetti (dal 70’ Gioè). A disp. Fantoni, Iacoponi, Corsa, Drapelli. All. Venturi. Foligno (4-3-3): Rossi; Cichy (dal 69’ Qendro), Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (dal 73’ Sylla), Ceccuzzi, Pellegrini; Pupo Posada (dall’84’ Grea), Tomassini, Khribech (dall’87’ D’Urso). A disp. Mazzoni, Bocci, Marchetti,, Bevilacqua, Mancini. All. Manni. Arbitro: Copelli di Mantova, coadiuvato dagli assistenti D’Amico di Lamezia Terme e Fae di Ozieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Come fa un sogno a diventare realtà? E come si realizza un desiderio? Sabato 29 novembre abbiamo preparato per voi un fantastico laboratorio per scoprirlo e sognare insieme il Natale più magico di sempre Merenda per tutti!
Calcio serie D. Foligno, c'è entusiasmo. Tifosi in massa a Prato - L'allenatore Manni torna sul pareggio col Ghiviborgo "Purtroppo facciamo un po' di fatica negli ultimi 25 metri".
Prato, il piano di Asmaa Gacem. "Nuovo stadio all'inglese. Serie C, il nostro primo salto. Innamorata di città e tifosi" - Prato, 11 novembre 2025 – Venerdì mattina, pre vigilia della sfida del Prato contro il San Donato Tavarnelle (poi vinta).