Fantastico Prato | i tifosi possono sognare

Prato 3 Foligno 1 Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Boccardi, Polvani, D’Orsi; Cela (dal 93’ Zanon), Lattarulo, Cesari (dal 64’ Limberti); Rinaldini (dal 73’ Andreoli); Verde (dall’84’ Mencagli), Rossetti (dal 70’ Gioè). A disp. Fantoni, Iacoponi, Corsa, Drapelli. All. Venturi. Foligno (4-3-3): Rossi; Cichy (dal 69’ Qendro), Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (dal 73’ Sylla), Ceccuzzi, Pellegrini; Pupo Posada (dall’84’ Grea), Tomassini, Khribech (dall’87’ D’Urso). A disp. Mazzoni, Bocci, Marchetti,, Bevilacqua, Mancini. All. Manni. Arbitro: Copelli di Mantova, coadiuvato dagli assistenti D’Amico di Lamezia Terme e Fae di Ozieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

