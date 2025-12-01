Arezzo, 1 dicembre 2025 – Hanno fatto shopping al The Mall, ma senza passare dalla cassa. Gusti da élite: Louis Vuitton, Prada, Hermès, Gucci. Tutte firme di alta gamma. Una “shopping bag” dal valore di circa 11mila euro caricata nel bagagliaio di una Ford Puma in viaggio verso sud, lungo l’autostrada A1. Il piano, però, si è fermato nell’area di servizio Badia al Pino Ovest, dove la Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato quattro cittadini italiani con l’accusa di furto aggravato in concorso. La manovra sospetta. Tutto è nato da una manovra sospetta. La pattuglia era impegnata nel servizio di controllo quando il conducente della Puma, alla vista dell’auto della polizia, ha interrotto bruscamente un sorpasso rifugiandosi dietro un tir, come per sottrarsi allo sguardo degli agenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fanno ‘shopping’ al The Mall, ma senza pagare: Vuitton, Prada e Gucci, colpo da 11mila euro