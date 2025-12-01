Fanno la spesa e poi scappano Denunciati

Avevano rubato anche un panettone, quattro bottiglie di Champagne e altri vini pregiati, oltre agli addobbi natalizi, ma senza passare dalla cassa del supermercato. Una coppia, lei di 27 anni con precedenti penali per furto e lui di 39 anni, sono stati denunciati dalla polizia locale di Rho per furto. È successo all’interno dell’Esselunga di via Capuana. La coppia ha messo nel carrello tutta la merce da rubare per un valore di 700 euro. Per assicurarsi l’uscita dalle casse automatiche senza far scattare l’allarme di sicurezza, la giovane ha pagato 2.10 euro di spesa ottenendo così lo scontrino per aprire la porta automatica, lui, rapidissimo, l’ha seguita al momento dell’uscita con il consistente bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fanno la spesa e poi scappano. Denunciati

Contenuti che potrebbero interessarti

Madeo. . Salva questo video per la tua prossima spesa! 3 dettagli che fanno TUTTA la differenza tra un salume buono e uno eccezionale. - facebook.com Vai su Facebook

Fanno la spesa e poi scappano. Denunciati - Avevano rubato anche un panettone, quattro bottiglie di Champagne e altri vini pregiati, oltre agli addobbi natalizi, ma ... Scrive ilgiorno.it

Fanno la spesa gratis al market. Quattordicenni scoperti dall’Ai - Hanno fatto la spesa al supermercato Carrefour di piazza Matteotti, passando dalle casse senza pagare: ma non sapevano che il sistema di sorveglianza interno basato sull’intelligenza artificiale, li ... Riporta ilgiorno.it