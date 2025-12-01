Famiglia nel bosco l’indiscrezione sui tre bambini | lo scenario possibile

La prima vera giornata nella nuova casa si è trasformata in un momento di serenità inattesa per Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta famiglia nel bosco, che ieri ha varcato per la prima volta la soglia dell’abitazione messa a disposizione gratuitamente dalla famiglia Carusi. Accolto all’ora di pranzo, ha trovato un ambiente caldo, una tavola apparecchiata e un gesto di solidarietà che ha colpito profondamente lui e la moglie Catherine, in attesa con apprensione delle decisioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il pranzo, preparato dal ristoratore Armando Carusi insieme con la figlia Leonora, è stato un momento semplice ma significativo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

"Non ci paragonate, però, alla famiglia che vive in un bosco a Palmoli, qui non ci manca nulla" - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il papà dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare Vai su X

Gli ultimi sviluppi del caso della “famiglia nel bosco” - Il padre ha infine accettato di trasferirsi in un'altra casa in attesa che la loro sia ristrutturata, e nel frattempo si attende l'esito del ricorso ... Segnala ilpost.it

Famiglia nel bosco, il ricorso in sei punti: «La casa ora c'è, i figli tornino dai genitori» - Sono sei i punti sui quali si basa il ricorso d'urgenza alla corte d'appello depositato venerdì scorso dagli avvocati Femminella e Solinas nuovi difensori della famiglia nel bosco contro il decreto de ... Secondo msn.com

Famiglia nel bosco, la mamma scappò a Bologna con i tre figli: “Ho paura che gli assistenti sociali ce li portino via” - Catherine Louise Birmingham un anno fa scappò a Bologna con i tre figli: è l’ultima rivelazione in ordine di tempo sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco. tpi.it scrive

Famiglia nel bosco, i genitori pronti a cedere su ristrutturazione e accertamenti sui figli: «Non siamo intransigenti». Ma l'ex avvocato li attacca - I problemi dell'abitazione si riassumono in tre categorie: l’assenza di un bagno collegato alla casa, la mancanza di infissi e la staticità da verificare. Scrive msn.com

Tolti i tre figli alla «famiglia nel bosco». I genitori: «Volevamo solo farli crescere nella bellezza» - Meloni sente Nordio e non esclude di incontrare il papà Dopo la decisione del tribunale per i minorenni de L’Aquila di spostare in una comunità protetta la mamma e i t ... Come scrive msn.com

La famiglia che vive nel bosco con tre bimbi: i genitori temono di perdere la patria potestà - Catherine e il marito inglese Nathan vivono con i tre figli, una di otto e due gemelli di sei anni, in un'ex casa colonica e difendono la loro scelta di vivere circondati da animali e silenzio. Si legge su rainews.it