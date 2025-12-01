Famiglia nel bosco Il papà nella nuova casa
Ieri mattina Nathan, il padre della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, ha varcato, per la prima volta da inquilino, la soglia del casolare di ‘Nonna Gemma’, dove si trasferirà temporaneamente, in attesa dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione: la decisione di andare a vivere lì potrebbe anche avere un impatto decisivo nell’esito del ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei Minori dell’Aquila che aveva disposto, lo scorso 20 ottobre, l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta, dove sono insieme alla madre Catherine. Con buste di vestiti, coperte e alcuni effetti personali Nathan ha iniziato il trasloco nella nuova abitazione concessa gratuitamente dal ristoratore ortonese Armando Carusi: il casolare, ristrutturato per fini turistici e situato a pochi minuti dal bosco dove la famiglia viveva, sarà la loro residenza per alcuni mesi, il tempo necessario a completare i lavori di miglioramento della casa originaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Famiglia nel bosco, il papà dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare - facebook.com Vai su Facebook
La «famiglia nel bosco» fa ricorso e si sposta nella casa di un privato. I Trevallion accettano la generosa offerta di un imprenditore che mette a loro disposizione un casolare appena ristrutturato in comodato d'uso per due mesi. La speranza è che il compromes Vai su X
Famiglia nel bosco, Nathan ritira le chiavi della nuova casa. “Ho fiducia nei giudici” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Da repubblica.it
Famiglia nel bosco: inizia il trasloco nella nuova abitazione. E c'è chi propone un contributo regionale per "promozione del territorio" - La proposta arriva da SOS Utenti APS: secondo l’associazione, la vicenda della famiglia di Palmoli ha prodotto una sorta di pubblicità spontanea e globale dell’immagine dell’Abruzzo ... Come scrive today.it
La famiglia nel bosco accetta la casa, 'grazie a tutti' - Una 'villetta', anche questa immersa nella natura, dove nei prossimi giorni è attesa anche Catherine, la donna che da più di una settimana vive con i suoi tre figli nella casa famiglia di Vasto. Si legge su ansa.it