Ieri mattina Nathan, il padre della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, ha varcato, per la prima volta da inquilino, la soglia del casolare di ‘Nonna Gemma’, dove si trasferirà temporaneamente, in attesa dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione: la decisione di andare a vivere lì potrebbe anche avere un impatto decisivo nell’esito del ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei Minori dell’Aquila che aveva disposto, lo scorso 20 ottobre, l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta, dove sono insieme alla madre Catherine. Con buste di vestiti, coperte e alcuni effetti personali Nathan ha iniziato il trasloco nella nuova abitazione concessa gratuitamente dal ristoratore ortonese Armando Carusi: il casolare, ristrutturato per fini turistici e situato a pochi minuti dal bosco dove la famiglia viveva, sarà la loro residenza per alcuni mesi, il tempo necessario a completare i lavori di miglioramento della casa originaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco. Il papà nella nuova casa