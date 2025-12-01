Famiglia nel bosco genitori convocati in tribunale il 4 dicembre

L'udienza fissata dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha programmato per giovedì 4 dicembre l'udienza di comparizione nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia residente nel bosco di Palmoli. La notizia è stata appresa da ANSA. La presenza dei genitori e dei legali. All'udienza parteciperanno, insieme agli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, anche i genitori dei tre minori che, in seguito all'ordinanza emanata dal Tribunale, sono stati trasferiti in una casa famiglia.

