Famiglia nel bosco genitori convocati in tribunale | cosa può succedere

Svolta vicina per la "famiglia nel bosco"? Il 4 dicembre compariranno in udienza a L'Aquila i genitori dei 3 minorenni ospitati in una casa-famiglia nel vastese (Chieti) su ordinanza del Tribunale dei minori, allontanati da padre e madre perché vivevano isolati nel bosco di Palmoli (Chieti) in una casa ritenuta non adeguata. L'abitazione sarà ristrutturata e nel frattempo la coppia abiterà in un altro casolare non molto distante dalla residenza della famiglia. Ad assistere i genitori in udienza saranno gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, del foro di Chieti. La famiglia ora vive nel casolare offerto da un ristoratore di Ortona in attesa dei lavori di ristrutturazione dello stabile di Palmoli, una delle condizioni primarie per il ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Famiglia nel bosco, genitori convocati in tribunale: cosa può succedere

