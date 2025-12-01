Famiglia nel bosco genitori convocati giovedì in Tribunale

Nathan e Catherine, i genitori della “ famiglia nel bosco ”, sono stati convocati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila il prossimo giovedì 4 dicembre. All’udienza, insieme alla mamma e al papà dei tre bambini che in seguito all'ordinanza dello stesso Tribunale sono stati collocati in una casa famiglia, saranno presenti anche gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. Non si esclude che, nei prossimi giorni, il Tribunale possa decidere di modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento dei tre minori, emessa lo scorso 20 novembre, dopo che la famiglia ha accettato di trasferirsi in una casa offerta loro da un imprenditore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì in Tribunale

