Famiglia nel bosco genitori convocati giovedì 4 dicembre in Tribunale

Chiesta la comparizione delle parti. Non si esclude che i giudici possano modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento dei bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì 4 dicembre in Tribunale

Approfondisci con queste news

"Non ci paragonate, però, alla famiglia che vive in un bosco a Palmoli, qui non ci manca nulla" - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il papà dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare Vai su X

La famiglia nel bosco, i genitori convocati giovedì in Tribunale - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per il prossimo 4 dicembre l'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia che vive nel bosco di Palmoli ... Da ansa.it

Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì 4 dicembre in Tribunale - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì 4 dicembre l'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento sulla famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti). Da msn.com

Famiglia nel bosco, i genitori cambiano idea: "Abiteranno nel casolare offerto da un imprenditore" - La svolta annunciata dai legali della coppia, dopo che il tribunale dei minori ha ordinato l'allontanamento dei figli. Secondo today.it

Famiglia nel bosco, genitori accettano il casolare offerto gratuitamente da un imprenditore - La famiglia, che viveva nel bosco a Palmoli nel chietino, ha accettato di trasferirsi nel casolare, offerto da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi in comodato d'uso gratuito. Si legge su reggiotv.it

Famiglia nel bosco, il ricorso in sei punti: «La casa ora c'è, i figli tornino dai genitori» - Sono sei i punti sui quali si basa il ricorso d'urgenza alla corte d'appello depositato venerdì scorso dagli avvocati Femminella e Solinas nuovi difensori della famiglia nel bosco contro il decreto de ... Scrive msn.com

Famiglia nel bosco, bimbi tolti ai genitori: si lavora a ricongiungimento - Visite mediche per i bambini, legale al lavoro per il ricorso. Scrive msn.com