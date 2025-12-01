Famiglia nel bosco di Palmoli | pranzo e selfie nella nuova casa dei Carusi fissata l’udienza

La prima giornata nella nuova casa: tra emozione, sorrisi e pizzocheri fatti a mano. Una giornata di quelle che scaldano il cuore. Selfie, sorrisi e un pranzo preparato con cura: così Nathan Trevallion, il papà della cosiddetta “famiglia nel bosco ” di Palmoli (Chieti), ha vissuto il suo primo ingresso nella nuova abitazione messa gratuitamente a disposizione dalla famiglia Carusi, ristoratori di Ortona. Nathan è arrivato all’ora di pranzo, trovando tutto pronto. A cucinare è stato Armando Carusi, affiancato dalla figlia Leonora: piatto forte, i pizzocheri fatti a mano, accolti con entusiasmo dall’ospite. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

